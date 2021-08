Fortnite, la modalità Impostori fa discutere: la reazione degli autori di Among Us

Con la pubblicazione della modalità Impostori di Fortnite: Battaglia Reale, non sono mancate le polemiche nei confronti dell'aggiunta apportata al battle royale.

In molti elementi, infatti, quest'ultima richiama l'estetica, le dinamiche e persino il glossario del celebre Among Us, ora in arrivo anche in versione retail. Una circostanza che non ha certo mancato di attirare l'attenzione degli sviluppatori del party game, che sono rimasti decisamente sorpresi dall'operazione condotta da Epic Games. Sono infatti molteplici gli autori di Innersloth Games che hanno espresso il proprio disappunto tramite i social network.

Tra questi ultimi possiamo citare Victoria Tran, Community Director per Among Us, che sottolinea come sarebbe stato più opportuno da parte di Epic proporre allo studio una collaborazione. Una reazione simile è giunta anche da parte di altri professionisti di Innersloth, che hanno evidenziato come il proprio party game non sia peraltro avaro in termini di organizzazione di partnership con altre produzioni.



Infine, particolarmente esplicito il giudizio di uno dei co-fondatori di Innersloth, che scrive: "Non abbiamo brevettato le meccaniche di Among Us. Non penso sia una pratica che conduce ad un'industria sana. Ma è davvero così difficile utilizzare un 10% di sforzo in più per offrire una propria reinterpretazione?". Pur non includendo esplicitamente il nome di Fortnite, il riferimento dell'autore videoludico difficilmente può essere frainteso.