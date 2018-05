Fortnite: la modalità Incontri Ravvicinati con Jetpack e Fucili a Pompa è ora disponibile

Come annunciato da Epic Games, la modalità a tempo MAT Incontri ravvicinati è disponibile a partire da oggi per tutti i giocatori di Fortnite: Battaglia Reale. In questa variante di gioco si utilizzeranno i nuovi Jetpack e i Fucili a Pompa.

A differenza dei normali deathmatch di Battaglia Reale, la modalità Incontri Ravvicinati inonderà la mappa di Jetpack e Fucili a Pompa, invitando i partecipanti a cercare lo scontro dalla breve distanza. Dal momento che il cerchio della tempesta si muoverà molto più velocemente a partire dalla seconda metà del match, ogni partita tenderà a durare circa 15 minuti, all'insegna di un ritmo ancora più sostenuto e carico di adrenalina.

Ricordiamo che anche questa settimana sarà possibile ottenere un livello extra del Pass Battaglia di Fortnite grazie alla sfida Spaccatutto #4, a patto di completare tutte le sfide della Settimana 4. Se invece volete sapere come funziona il Jetpack, il nuovo oggetti di tipo "Zaino" introdotto con l'ultimo aggiornamento, potete consultare la nostra Guida a riguardo.

Segnaliamo infine che Epic Games ha annunciato l'arrivo di numerose novità per Fortnite: Battaglia Reale, tra cui nuovi oggetti e modalità a tempo, migliorie ai controlli e alle prestazioni, nonché server ancora più stabili per reggere il numero sempre crescente di giocatori online.