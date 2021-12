Fortnite, modalità 'No Build' in arrivo? Spunta un avvistamento

Dopo il ripristino dei server di Fortnite: Battaglia Reale, gli appassionati del titolo Epic Games hanno potuto tornare in azione sull'isola di gioco, arricchita ormai da diverse settimane dalle novità proposte dal Capitolo 3.

Sembra tuttavia che le sorprese in programma per il free to play non siano ancora terminate. A segnalarlo, come sempre più spesso accade, è la community di dataminer attiva su Fortnite. Come emerge dal Tweet disponibile in calce a questa news, il noto utente Hypex sembra infatti aver anticipato un'importante novità. Secondo quanto rilevato dal dataminer nel codice di gioco, il battle royale potrebbe essere pronto ad accogliere una inedita Modalità a Tempo Limitato.

Nello specifico, sembra che il titolo sia in procinto di accogliere una opzione di gioco "No Build" dedicata ai Duo. Per l'occasione, le coppie di utenti potrebbero dunque approfittare di una modalità di fruizione del titolo differenziata rispetto allo standard offerto da Fortnite: Battaglia Reale. Al suo interno, risulterebbero escluse le feature di gameplay dedicate alle opzioni di costruzione. Una novità interessante, che potrebbe ampliare ulteriormente l'offerta proposta dal free to play.



In attesa di scoprire se l'avvistamento realizzato dai dataminer porterà ad effettive aggiunte, la community può prepararsi ad accogliere una ricompensa per i recenti malfunzionamenti di Fortnite.