Fortnite: la modalità a tempo Battaglia con il cibo è nuovamente disponibile

Come parte dell'evento festivo 14 Giorni di Fortnite, e Epic Games ha reso nuovamente disponibile la modalità a tempo Battaglia con il Cibo.

In questa MAT, si sfidano due squadre composte da 16 giocatori ciascuna affiliate alle catene Durrr Burger e Pozza della pizza. A seguire trovate la descrizione della modalità e tutti i dettagli: "Due squadre ai due lati della mappa. Un'enorme barriera al centro. Costruisci un forte per proteggere la mascotte del tuo ristorante. Quando la barriera si abbassa, elimina la mascotte del nemico per vincere la partita!"

Dettagli della modalità

Nei primi minuti, una barriera invalicabile verrà generata al centro della mappa.

Ogni squadra avrà un ristorante in costruzione vicino al centro della mappa. Al suo interno si trova la testa di una mascotte gigante che rappresenta la propria squadra.

Se la testa della mascotte viene distrutta, la relativa squadra perderà la partita.

Le squadre devono usare il tempo in cui la barriera è attiva per costruire una fortezza difensiva attorno al proprio ristorante.

Appena si abbassa la barriera, cerca di eliminare la mascotte nemica prima che distruggano la tua!

All'inizio della partita vengono generate delle consegne di rifornimenti speciali rosse contenenti armi, munizioni, consumabili, trappole e qualche centinaio di materiali da costruzione.

I giocatori si rigenereranno 7 secondi dopo essere stati eliminati, mantenendo il proprio inventario.

I giocatori eliminati generano una percentuale delle proprie munizioni quando vengono eliminati, oltre a 30/30/60 materiali di legno/pietra/metallo.

Dalla raccolta si ottiene il 100% di risorse extra.

Le risorse da costruzione trovate per terra aumentano da 20 a 50 per istanza.

In questa modalità non sono presenti armi o oggetti esplosivi.

Come le altre MAT dell'evento 14 Giorni di Fortnite, rimarrà attiva solamente per un giorno, dopodiché verrà sostituita. Prima di salutarvi, segnaliamo che la sfida odierna chiede ai giocatori di compiere delle acrobazie in diversi luoghi indicati, e mette in palio lo spray Stormwing.