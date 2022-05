Fortnite sul modello di Roblox: si potrà guadagnare sviluppando mod su Unreal Engine 5

Il boss di Epic Games, Tim Sweeney, delinea la sua visione sul futuro di Fortnite e preannuncia l'arrivo del supporto all'editor di Unreal Engine 5, grazie al quale tutti i creatori di contenuti potranno realizzare mod "monetizzabili" sul modello di Roblox.

Nel corso di un'intervista concessa a Fast Company, il capo di Epic ha affermato che da qui ai prossimi mesi "tutte le funzionalità di Unreal Engine saranno accessibili a chiunque desideri creare contenuti inediti per Fortnite, e distribuirli direttamente nel gioco senza dover stipulare alcun accordo con noi: sarà un sistema aperto a tutti".

Come sottolinea lo stesso Sweeney, infatti, circa la metà del tempo di gioco trascorso globalmente dalla community di Fortnite è dedicato alla realizzazione di contenuti fan made tramite la modalità Creativa di Fortnite, di conseguenza l'apertura a questo nuovo sistema di monetizzazione basato sull'editor di Unreal Engine 5 potrebbe coinvolgere milioni di modder e creatori di contenuti.

Il massimo esponente di Epic sottolinea inoltre come "il nostro obiettivo è rendere Fortnite una piattaforma di vendita che raggiunga i consumatori, proprio come avviene sugli app store delle piattaforme mobile o su Steam. Ora le persone considerano anche Fortnite e Roblox come ecosistemi a se stanti attraverso i quali raggiungere gli utenti e i propri clienti. Per questo, stiamo costruendo un modello economico che supporterà i creatori e tutte le aziende che vorranno ricavare un profitto dallo sviluppo e dalla condivisione dei propri contenuti su Fortnite".