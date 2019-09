Fortnite, modifiche al matchmaking dall'update 10.40: la Stagione 11 accoglierà i Bot

Epic Games ha intenzione di apportare alcune modifiche al sistema di matchmaking in Fortnite: Battaglia Reale: ecco tutti i dettagli condivisi dal team di sviluppo.

Tramite un aggiornamento pubblicato sulle pagine del sito ufficiale del battle royale, Epic Games ha reso noto di star lavorando ad alcune modifiche legate al sistema di abbinamento dei giocatori nel'ambito delle modalità base di Battaglia Reale. Al fine di mettere a punto un sistema di matchmaking in grado di far competere tra loro giocatori di livello di abilità simile, alcuni cambiamenti saranno introdotti progressivamente. Il processo prende il via con l'aggiornamento 10.40 di Fortnite e vedrà un'implementazione graduale nelle diverse aree geografiche. Il team di sviluppo punta a monitorare costantemente i risultati ottenuti, ma, ad ora, non sono stati offerti molti dettagli ed il sito ufficiale del battle royale riporta: "Vi daremo altre informazioni quando sarà completamente attivo in tutte le regioni, per ricevere i vostri commenti quando l'avrete provato".



Un dettaglio interessante è stato tuttavia condiviso: Epic Games ha infatti annunciato che la Stagione 11 di Fortnite vedrà l'introduzione di "Bot". Questi ultimi saranno affiancati al nuovo sistema di matchmaking e "Si comporteranno in modo simile ai giocatori normali e daranno più possibilità ai giocatori di affinare le loro abilità". Incrementando il proprio livello di abilità, i giocatori affronteranno progressivamente sempre meno Bot. Inoltre, questi ultimi saranno totalmente assenti all'interno delle Playlist competitive.



Cosa ne pensate di queste novità? In attesa di ulteriori dettagli, vi ricordiamo che ha recentemente preso il via l'evento Fortnite X Batman e che il razzo di Magazzino Muffito è stato completato.