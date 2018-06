Fortnite: modifiche per i Fucili Pesanti e le Trappole, i Jetpack vanno in pensione

Il Content Update 4.3 di Fortnite ha introdotto i trampolini ma non solo, perchè l'aggiornamento ha migliorato il bilanciamento delle Trappole e dei Fucili Pesanti, inoltre scopriamo che a breve il Jetpack verrà rimosso dal magazzino.

Di seguito il changelog comunicato da Epic Games:

Fucile a Pompa

Moltiplicatore per i colpi alla testa ridotto da 2,5 a 2,0

Danni ridotti da 90/95 a 80/85

Fucile Pesante Tattico

Moltiplicatore per i colpi alla testa ridotto da 2,5 a 2,0

Trappole

Danni da trappola aumentati da 75 a 150

Jetpack

Il Jetpack fu introdotto come oggetto a tempo. Se vuoi saperne di più sullo scopo degli oggetti a tempo, dai un'occhiata a questo post. Metteremo il Jetpack in magazzino alle 8 di lunedì 11 giugno. Approfitta per provarlo nelle ultime partite prima che arrivi la sua ora! È possibile che il Jetpack venga riproposto in futuro, con qualche miglioramento e modifica.

Ricordiamo che oggi (giovedì 7 giugno) prendono ufficialmente il via le sfide della settimana 6, a breve troverete su queste pagine le prime guide per superare tutte le nuove sfide di Fortnite.