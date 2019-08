Fortnite sta morendo: così Tfue annuncia l'intenzione di cambiare

Lo streamer più conosciuto e - dopo la dipartita di Ninja - seguito di Twitch Turner "Tfue" Tenney durante una live è tornato a esprimere tutta la sua insoddisfazione per Fortnite.

Nella sua live il buon Tfue ha criticato il battle royale di Epic Games, definendolo senza mezzi termini "spazzatura", aggiungendo che il titolo sta lentamente "morendo".

Il ragazzo ex FaZe Clan, al centro dello scandalo che l'ha visto al centro della cronaca esport dell'estate, ha deciso di iniziare lo streaming di altri giochi. All'inizio di questa settimana, Tfue ha chiesto aiuto ai suoi follower sui social media per trovare giocatori su Minecraft. Altri famosi streamer Fortnite, ad esempio, si sono già buttati su World of Warcraft Classic, contribuendo ad alzare i numeri da capogiro dell'operazione nostalgia di Blizzard.

Tfue è solo l'ultimo giocatore di Fortnite a criticare il gioco dopo gli ultimi update. Alcuni hanno criticato gli aggiornamenti apportati al gioco dall'uscita della stagione X, inclusa l'aggiunta del B.R.U.T.E., mech che Epic Games ha nerfato dopo le proteste delle comunità Fortnite pro e casual.

CouRage, qualche giorno fa, ha abbandonato il torneo Twitch Rivals (e il suo compagno di squadra TimTheTatman) proprio in aperta polemica con gli aggiornamenti insensati di Epic Games.