Fortnite è morto? Ninja non è assolutamente d'accordo...

Fortnite è morto? Questa frase circola da mesi come un mantra ma Ninja non è assolutamente d'accordo con l'affermazione in questione, tanto da aver deciso di bannare dal suo canale Twitch coloro che lo ripetono senza sosta in ogni occasione.

Lo streamer avrebbe infatti dato mandato ai moderatori del suo canale di bannare coloro che entrano in chat solamente per ripetere "Fortnite è morto" a ripetizione. "Senti, non vuoi più giocare a Fortnite? Va bene, gioca ad altri titoli, ma non venire a diffondere il tuo veleno nella mia chat. Sai cosa? Io continuo a divertirmi con Fortnite, non c'è un singolo giorno in cui io non mi diverta con questo gioco."

In queste ore Epic Games è nel pieno dei preparativi per Fortnite Stagione 6, la nuova season del Battle Royale debutterà domani (giovedì 27 settembre), le prime immagini promozionali mostrano un lama DJ e una bandita in stile Western... che possa essere proprio questo il tema di Fortnite Season 6?

In occasione di Fortnite 6 farà il suo debutto anche il nuovo Pass della Battaglia il quale verrà probabilmente proposto in due differenti versioni, una gratuita con un piccolo quantitativo di contenuti da sbloccare, e una a pagamento ben 100 livelli da scalare e oggetti come costumi, deltaplani, picconi, emote e tanto altro ancora, oltre all'accesso alle consuete Sfide della Settimana.