Fortnite e il mostro misterioso: avvistato il Castello di Picco Polare nell'oceano!

L'isola di gioco di Fortnite: Battaglia Reale sembra nascondere ancora diversi misteri, con strani avvistamenti che continuano ad essere segnalati dall'ampia community del battle royale.

Sembra infatti che diversi giocatori si siano imbattuti in evento alquanto bizzarro, anche se non inedito. Nel corso del mese di giugno, infatti, alcuni utenti avevano avvistato il castello di Picco Polare sul dorso di una misteriosa creatura, intenta ad attraversare le acque che circondano il mondo di gioco. Ebbene, il fenomeno si è verificato nuovamente, con ulteriori giocatori che hanno potuto osservare il Castello di Picco Polare vagare negli oceani di Fortnite, in aree piuttosto prossime all'isola! Un evento quantomeno curioso, che sembra confermare un ruolo di rilievo per la misteriosa creatura emersa dai ghiacci nel corso del prossimo futuro.



Con l'approssimarsi della fine della Stagione 9 di Fortnite, sono infatti ormai molti i giocatori che si attendono un'epica resa dei conti tra quest'ultima e l'altrettanto misterioso robot apparso nei pressi dell'Impianto a Pressione. Proprio recentemente, a proposito, è stato segnalato che ora il robot indossa un jetpack! Per scoprire cosa Epic Games ha in serbo per la propria community non resta altro da fare che attendere: il conto alla rovescia apparso in-game dovrebbe arrivare a zero sabato 20 luglio. Che cosa vi aspettate possa accadere?