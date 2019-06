Fortnite: il mostro ha rubato il castello di Picco Polare e si aggira per la mappa

Continuano ad accadere eventi piuttosto misteriosi nel mondo di Fortnite Battaglia Reale, dal momento che la misteriosa creatura di Picco Polare ha letteralmente rubato l'enorme castello.

In questo momento è infatti possibile osservare al bordo della mappa, in acqua, il castello in movimento sul dorso della creatura, la quale è però interamente coperta dalle acque e non è quindi visibile. Sembra quindi che manchi davvero poco alla comparsa di questo mostro sulla mappa di gioco, visto che è ormai libero dai ghiacci che lo tenevano imprigionato. È inoltre molto probabile che con l'arrivo della stagione 10 di Fortnite i ghiacci possano definitivamente sciogliersi, facendo così venir fuori un'area completamente inedita.

Prima di lasciarvi al filmato con il castello in movimento, vi ricordiamo che i dataminer hanno scovato tra i file di gioco dei riferimenti al Pacchetto Leggende Oscure, un nuovo bundle che potrebbe fare il proprio debutto sul negozio nel corso dei prossimi giorni. Se invece amate le skin futuristiche di Fortnite Battaglia Reale, sappiate che ne troverete diverse nel nuovo aggiornamento del negozio oggetti.

