Fortnite: mouse contro controller, Ninja riapre l'eterna discussione

Si riapre l'eterno conflitto tra mouse e tastiera e i controller console. Secondo i giocatori PC l'utilizzo di un controller console potrebbe dare un vantaggio ingiusto rispetto a chi utilizza le tradizionali periferiche.

I giocatori console, come abbiamo già visto in passato riprendendo le critiche di Tfue e Myth, possono infatti godere un assist alla mira che li aiuterebbe a portare a segno i colpi senza per forza esser precisi come su PC. Inoltre, ci sono anche giocatori che ovviamente usano un controller console su PC.

Ninja è uno di quelli che ha criticato apertamente tale pratica e ha detto che la discussione sull'argomento deve sicuramente essere riaperta. Ninja in una live ha fatto riferimento alla pratica dello spam con il grilletto sinistro del controller, utilizzato per mirare.

In tal modo, i giocatori che utilizzano un controller sarebbero enormemente avvantaggiati. “È un argomento così delicato. Adoro i giochi console. Vengo dalla console. Però quando su PC hai la possibilità di gestire i frame e hai anche l'aiuto alla mira con il controller...".

Di certo un argomento non da poco, se si considera che le qualificazioni per la fase finale della Coppa del Mondo di Fortnite sono già iniziati. Oltre al problema dei cheater, Epic Games potrebbe dover correre ai ripari anche per quanto riguarda il sistema di controllo, ponendo un freno a tale pratica di sfruttare i controller su PC.