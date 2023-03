Fortnite: multa da capogiro per Epic Games, ad assegnarla è stata la FTC

Nel corso della serata è arrivata da parte della Federal Trade Commission (FTC) una pesante batosta per Epic Games a causa di alcune pratiche relative ai vecchi aggiornamenti di Fortnite Battaglia Reale.

A svelare questa notizia è un documento ufficiale sul sito della FTC, dal quale emerge che l'azienda responsabile dello sviluppo e del supporto del battle royale gratis dovrà pagare una multa di 245 milioni di dollari. Il motivo è molto semplice ed è dovuto al vecchio sistema attraverso il quale i giocatori potevano effettuare microtransazioni nel negozio. Sebbene adesso sia necessaria la pressione prolungata di un tasto prima di procedere con l'acquisto di un oggetto e vi sia anche la possibilità di annullare la transazione negli istanti immediatamente successivi, prima non era affatto così ed era molto facile che gli utenti, soprattutto quelli più giovani, potessero prosciugare la carta di credito con un banale errore.

Stando a quanto dichiarato dalla FTC, la cifra verrà utilizzata per rimborsare tutti gli utenti afflitti da questa problematica nel periodo compreso tra il gennaio del 2017 ed il settembre del 2022. Sembrerebbe inoltre che sia ancora disponibile il portale ufficiale sul quale effettuare una richiesta di rimborso per gli acquisti effettuati in quel periodo e che soddisfano specifici requisiti.

