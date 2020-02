Fortnite: nasconditi nei Passaggi Segreti in partite diverse

Una delle sfide Briefing di Brutus della Settimana 2 di Fortnite Stagione 2 richiede di nascondersi in tre passaggi segreti nell'arco di partite differenti. Vi spieghiamo come completarla, mostrandovi la posizione di tutti i passaggi segreti presenti sull'isola.

Oltre alle Cabine del Telefono, i giocatori della Stagione 2 di Fortnite possono sfruttare i passaggi segreti per nascondersi e cogliere di sorpresa gli avversari. Vediamo dove si trovano all'interno dell'isola di Battaglia Reale.

Le posizioni dei Passaggi Segreti di Fortnite Stagione 2

Un passaggio segreto è praticamente qualsiasi Porta-Potty o cassonetto che vi permette di teletrasportarvi sull'isola. Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, questi passaggi segreti sono sparsi un po' dappertutto, quindi vi basterà esplorare l'isola e imboccare in ogni partita quello che si trova più vicino a voi.

Per completare la sfida, tutto quello che dovete fare è imboccare almeno un passaggio segreto nell'arco di una partita, ripetendo l'operazione in tre match differenti. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come individuare questi passaggi segreti, potete dare un'occhiata al video che abbiamo riportato in cima.

