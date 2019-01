Fortnite negli Anni Ottanta e a 8-bit? Un Utente mostra il possibile risultato in un Video

Fortnite è stato protagonista, nel corso dell'intero 2018, di un successo incredibile. Durante l'anno appena trascorso è stato infatti in grado di generare profitti incredibili ed attrarre un elevatissimo numero di giocatori.

Al centro di continui aggiornamenti e modifiche, non ultimo il lancio dell'evento in-game Tempesta di Ghiaccio, il Titolo di Epic Games è ormai divenuto una sorta di vero e proprio fenomeno di culto all'interno dell'intero mercato videoludico. Non sorprende dunque che alcuni Utenti possano divertirsi ad immaginarne ipotetiche versioni alternative.



Particolarmente interessante per la creatività che la contraddistingue, è l'opera pubblicata dal Canale Youtube "Gamelogy". Su quest'ultimo è infatti presente un simpatico esperimento. Tramite un Video pubblicato sulla Piattaforma, il Canale ha infatti cercato di rappresentare l'aspetto che avrebbe potuto avere Fortnite se fosse stato pubblicato nel corso degli anni ottanta. A questi rimandano l'estetica a 8-bit e gli effetti sonori utilizzati. Come di consueto, potete visualizzare il video direttamente in apertura a questa news: che ve ne pare del risultato complessivo?



Non si tratta certamente della prima volta che un Titolo od una Serie Videoludica di successo divengono protagonisti di simili esperimenti. Proprio sulle pagine di Everyeye vi avevamo infatti segnalato in passato un altro Canale Youtube, "8-bit Weapon", che aveva realizzato un video dedicato ad un'ipotetica Versione 8-bit di Fallout.