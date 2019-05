Fortnite: il negozio è invaso di pesci! Ecco le novità dell'aggiornamento

Pesci per tutti i gusti nell'aggiornamento del negozio di Fortnite! No, non siamo impazziti e non si tratta di una nuova bizzarra meccanica di gioco, né di un'arma o di un oggetto, ma della stilosissima skin Fishstick, un outfit raro da 1.200 V-Bucks che non può non strapparvi un sorriso.

Fishstick fa parte del nuovo set di oggetti messo in vendita oggi sullo store, che comprende ancora la skin Clutch, della collaborazione Fortnite x Jordan, e che invece, sempre a tema pesci e creature marine, aggiunge tre nuove coperture: Slippery, Fish Face e Fishy.

Chi non apprezza i prodotti ittici, può rifarsi con le Daily Sales, che oggi comprendono le skin Cipher e Munitions Major, le emote Rock Out e Flex On 'Em, il glider Coral Cruiser (beh, anche questo volendo è a tema marino...) e il piccone Bootstraps.

L'aggiornamento del negozio di Fortnite, come ormai d'abitudine, sarà online per quanto riguarda l'Italia a partire dalle 13 di oggi. Come sempre, vi ricordiamo che gli acquisti che eventualmente effettuerete in-game apporteranno delle modifiche unicamente estetiche al vostro personaggio, e che dunque non comporteranno alcun vantaggio competitivo in battaglia.

Che ne pensate di questi nuovi oggetti? Avete già fatto la vostra lista della spesa? Come spenderete i vostri sudati V-Bucks? Se invece preferite attendere nuove offerte, ecco le anticipazioni sulle prossime skin di Fortnite.