Fortnite: il negozio di merchandising ufficiale apre i battenti!

Epic Games ha ufficialmente aperto il negozio per il merchandising ufficiale di Fortnite. Si chiama, giustamente, come la celebre location Retail Row (Corso Commercio, in lingua italiana) ed è operativo in Nord America e in Europa. Nel Vecchio Continente la sede è ubicata nel Regno Unito.

Nonostante abbia aperto i battenti prima del giorno di Natale, non potrete acquistare nessun regalo da mettere sotto l'albero. Le spedizioni, infatti, avverranno a partire dal mese di gennaio 2019. Al momento, il catalogo sembra piuttosto limitato, ma siamo sicuri che verrà ampiamente arricchito nei prossimi mesi. Potete visitare il negozio recandovi a questo indirizzo.

Tra gli oggetti in vendita figurano numerose t-shirt, disponibili nelle colorazioni e con i disegni più disparati, tutte in vendita a 20 sterline (22 euro circa). Ci sono, ad esempio, delle magliette con la mascotte del Durrr Burger, altre invece con Milite Teschio, una delle più apprezzate skin leggendarie. Si segnala anche la tuta Durrr Burger Onesie, acquistabile al prezzo di 55 sterline (60 euro circa).

Cosa ne pensate? Avete trovato qualcosa di vostro interesse? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che ieri è stato pubblicato l'aggiornamento 7.10 che ha dato il via all'evento natalizio 14 giorni di Fortnite e ha apportato un bel po' di cambiamenti alla mappa di gioco. Purtroppo, sono anche sorti dei problemi alla Modalità Creativa.