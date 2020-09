Fortnite: il negozio oggetti cambia volto, ecco tutte le novità

Nel corso della giornata è arrivato il nuovo update di Fortnite Capitolo 2 che ha introdotto le Stark Industries nella Stagione 4 e non solo. Pare infatti che una ristretta cerchia di utenti PC e console (PlayStation 4 e Xbox One) possono già accedere al nuovo negozio oggetti, il quale ha subito un importante restyling grafico.

Stando alle ultime dichiarazioni dei dataminer, i quali hanno spulciato i file di gioco, è solo questione di tempo prima che anche chi gioca su Nintendo Switch e dispositivi Android potrà accedere a questa nuova interfaccia dello shop in game. Nel caso in cui foste giocatori di una delle piattaforme attualmente supportate, va precisato che come spesso accade in questi casi le novità coinvolgeranno nel tempo un numero sempre maggiore di giocatori e non è possibile abilitare il nuovo negozio in maniera manuale. Insomma, se accedendo a questa sezione vedete ancora tutto come prima non c'è nulla di cui preoccuparsi.

Prima di lasciarvi ad un filmato del nuovo negozio, che come potete vedere è ora diviso in sezioni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come infliggere danno con pompe di benzina o taniche di carburante esplosivo in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4.