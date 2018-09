Fortnite: nei pressi dello Sprofondo Stantio sono apparsi un Diner e un Museo!

L'aggiornamento 5.40 di Fortnite pubblicato quest'oggi ha introdotto un bel po' di novità, come l'evento Alza la Posta, la modalità a tempo limitato La Fuga e il rampino.

In aggiunta a tutto ciò, come previsto nei giorni scorsi dai data miner, i magazzini nei pressi dello Sprofondo Stantio (area prima conosciuta come Magazzino Muffito) sono stati modificati. Questa zona è andata incontro a numerosi mutamenti fin dall'inizio della Stagione 4, quando venne colpita dal meteorite che causò la comparsa di un profondo cratere.

Ebbene, con l'aggiornamento 5.40 di quest'oggi è stato aggiunto un nuovo punto d'interesse, il Dusty Diner, mentre i magazzini sono stati trasformati in un museo! All'interno di quest'ultimo si trovano vari reperti (tra cui i pezzi del meteorite) e vengono ripercorsi gli eventi che sono poi culminati con il famosissimo schianto. La zona ora appare più viva che mai, pronta a fornire ulteriori stimoli ai giocatori che si troveranno a passare nelle vicinanze e a combattere tra le sue strutture.

Se non siete ancora stati in quest'area, potete farvi un'idea sul suo aspetto guardando le immagini allegate a questa notizia. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che domani 7 settembre alle ore 15:00 partiranno le sfide della Settimana 9 della Stagione 5. Lo sapete che, secondo una teoria, la Stagione 6 potrebbe iniziare con la trasformazione del lago di Sponde del Saccheggio in un cratere vulcanico?