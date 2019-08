Fortnite: Neoinclinato si prepara a entrare nel Far West, appare un portale

I giocatori di Fortnite Stagione 10 si sono imbattuti in un portale del tempo a Neoinclinato. Il dispositivo può essere attivato, e con ogni probabilità consentirà di fare un salto nel Far West a breve, nell'arco di questa settimana.

Il tema portante della Stagione 10 di Fortnite è quello dei Viaggi nel Tempo. Non è un caso che nell'isola di Battaglia Reale stanno iniziando ad apparire dei portali in grado di farci viaggiare da un'epoca all'altra.

Come potete vedere nel tweet riportato a fondo pagina, i giocatori di Fortnite si sono imbattuto in uno di questi portali del tempo a Neoinclinato, l'area futuristica di Battaglia Reale. Il dispositivo può essere attivato, e probabilmente trasformerà a breve l'intera cittadina in un villaggio del Far West, come già anticipato da diversi leak emersi negli ultimi giorni.

Grazie al lavoro svolto dai dataminer, infatti, è trapelato un video in cui viene mostrato il processo di trasformazione che porterà Neoinclinato ad assumere le sembianze di un villaggio del Far West. Considerando che il portale del tempo può essere attivato già da adesso, viene da pensare che Neoinclinato farà un tuffo nel Far West proprio nell'arco di questa settimana, magari a partire da giovedì. Cosa ne pensate?

Per saperne di più, non rimane che attendere ulteriori dettagli da Epic Games. Intanto, sapevate che a Magazzino Muffito è apparso un nuovo telescopio?