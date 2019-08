Fortnite: Neopinnacoli entra nel Far West, costruzione e raccolta sono proibiti

Come anticipato dai dataminer di Fortnite, alla fine Neopinnacoli si è trasformata in un villaggio del Far West. La nuova location si chiama Città Pinnacoli, e si presenta come un'area in cui raccolta e costruzioni non sono consentiti, con un impatto molto interessante sul gameplay.

La trasformazione da Neopinnacoli e Città Pinnacoli è avvenuta con la pubblicazione dell'aggiornamento 10.00 di Fortnite, update che tra le altre cose ha introdotto anche il potente Fucile di precisione automatico.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, Città Pinnacoli si propone a tutti gli effetti come un vecchio villaggio del Far West, con strutture in legno, saloon, armi da cowboy e altro ancora. Oltre a stravolgere l'architettura e lo stile di Neopinnacoli, la nuova area in stile Far West ha apportato anche dei notevoli cambiamenti al gameplay.

A Città Pinnacoli, infatti, la raccolta di risorse e la costruzione di strutture sono attività proibite. Si tratta di due elementi chiave delle meccaniche di Fortnite, alle quali bisognerà rinunciare mentre ci si trova a combattere all'interno di Città Pinnacoli, location in cui gli scontri a fuoco avranno un gusto più tradizionale.

Cosa ne pensate di questo cambiamento? Vi farebbe piacere se modifiche analoghe venissero applicate anche in altre zone della mappa? A tal proposito, vi ricordiamo che a Magazzino Muffito è comparso un telescopio puntato verso il meteorite, il cui impatto con l'isola di Battaglia Reale potrà modificare sensibilmente la struttura della mappa.