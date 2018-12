Fortnite: la neve accompagna la seconda immagine teaser della Stagione 7

I giocatori di Fortnite Battaglia Reale si saranno certamente accorti della caduta dei primissimi fiocchi di neve sull'isola, un chiaro indizio dell'imminente arrivo della Stagione 7 e delle attesissime novità che caratterizzeranno l'evento a tema natalizio dello sparatutto campione d'incassi di Epic Games.

L'oceanica community di Fortnite, come era facilmente prevedibile, sta invadendo i siti di settore, i forum dedicati al titolo e i principali social di video che testimoniano la caduta della neve e i progressivi cambiamenti in atto nella mappa del battle royale di Epic per la chiusura dell'attuale stagione che ha visto come protagonista indiscussa l'Oscurità.

Non meno interessante della caduta della neve è poi l'immagine teaser pubblicata da Epic per prepararci all'avvento della stagione invernale di Fortnite, con la rappresentazione artistica di un essere dallo sguardo inquietante che supera in agilità un giocatore con il suo snowboard.

La nuova immagine conferma perciò i rumor montati in rete nelle scorse ore grazie all'analisi del primo artwork teaser della Stagione 7, in cui era possibile intravedere la sagoma di un personaggio con indosso quella che aveva tutta l'aria di sembrare una tavola da snobwoard o, magari, un paio di sci.

La stagione dell'Oscurità di Fortnite si concluderà ufficialmente giovedì 6 dicembre: l'evento invernale, di conseguenza, dovrebbe partire venerdì 7 dicembre, giusto in tempo per assistere ai Game Awards 2018 e scoprire quali sono le importanti novità a tema Fortnite preannunciate da Epic Games per lo show losangelino presentato da Geoff Keighley.