Fortnite next-gen: il battle royale gratis a 4K e 60 fps su Xbox Series X

Mentre prosegue la Stagione 4 di Fortnite: Battaglia Reale, si è ormai fatto imminente il debutto delle console di prossima generazione di casa Microsoft e Sony.

Con Xbox Series X e Xbox Series S pronte ad aprire le danze il prossimo martedì 10 novembre, anche il battle royale free to play di Epic Games è pronto a presentarsi al pubblico nella sua versione next gen. A presentarlo al pubblico è Tom Warren, della redazione di The Verge. Il giornalista videoludico ha infatti avuto modo di registrare una concisa sessione di gameplay, nel corso della quale è possibile dare un primo sguardo alla performance di Fortnite: Battaglia Reale su Xbox Series X, la console di fascia alta del colosso di Redmond.



Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video gameplay propone il free to play in risoluzione 4K con frame rate a 60 fps. Osservando il titolo in azione è inoltre possibile verificare come i tempi di caricamento di Fortnite: Battaglia Reale risultino ridotti rispetto a quanto avviene sulle console di attuale generazione. Il gioco, lo ricordiamo, sarà disponibile sugli hardware Microsoft di prossima generazione sin dal Day One, andando così a far parte della line-up di lancio di Xbox Series X e Xbox Series S.