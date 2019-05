Fortnite Nexus: parte il conto alla rovescia per l'evento di Loot Lake

Se state esplorando l'isola di Fortnite Battaglia Reale nell'attesa che Epic annunci il nuovo evento dedicato al Bunker di Loot Lake, vi sarete certamente accorti della comparsa di un eloquente conto alla rovescia sopra la struttura metallica che, secondo i dataminer, rappresenterebbe lo scafo di un'astronave aliena.

Il gigantesco countdown olografico proiettato dalle enigmatiche strutture attivate dalle Rune del Bunker di Sponde del Saccheggio dovrebbe scadere esattamente alle ore 21:00 italiane di oggi, sabato 4 maggio. Il conto alla rovescia ammirabile da tutti coloro che stanno partecipando alle attività ingame del battle royale di Epic, ovviamente, non fa che rafforzare le voci di corridoio rimbalzate in rete in questi giorni che suggerivano, appunto, l'inizio di un nuovo evento per la sera del 4 maggio.

A voler dar retta alle informazioni condivise dai dataminer degli ultimi update di Fortnite, durante il nuovo evento (definito Nexus o Unvaulted) dovrebbe avvenire la spaventosa esplosione del vulcano emerso sull'isola all'inizio della Stagione 8 e la conseguente distruzione (l'ennesima) degli edifici che dominano il quadrante di Pinnacoli Pendenti.

Sotto il profilo squisitamente ludico e contenutistico, stando sempre alle ultime operazioni di dataming durante l'evento che graviterà attorno al Bunker di Loot Lake dovremmo poter accedere a nuovi elementi di equipaggiamento e assistere al ritorno di armi e gadget rimossi da Epic col passare delle Stagioni. In ogni caso, non possiamo che consigliarvi di rimanere su queste pagine per seguire insieme a noi tutte le novità che interesseranno la mappa di Fortnite Battaglia Reale durante e dopo l'evento della sera del 4 maggio.