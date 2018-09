Fortnite: niente Sfide questa settimana, il gioco si prepara alla Stagione 6?

Come ogni giovedì, i giocatori di Fortnite Battaglia Reale aspettano di iniziare le nuove Sfide settimanali disponibili dalle 15:00. Questa settimana, però, sembra che le Sfide siano saltate: il gioco si sta preparando ad accogliere la Stagione 6?

Proprio questa mattina, del resto, il Cubo Viola di Fortnite sembra aver completato la sua missione raggiungendo il lago a Sponde del Saccheggio. Come ipotizzato dai rumor delle scorse settimane, si tratta quasi certamente di un preludio a Fortnite Stagione 6, la prossima stagione del Battle Royale di Epic Games che dovrebbe iniziare il 25 settembre.

A meno che lo sviluppatore non abbia deciso di cambiare la rotazione settimanale delle Sfide, stabilendo un altro giorno della settimana e un altro orario in cui pubblicarle, è possibile che Epic si stia effettivamente preparando ad accogliere la Stagione 6 di Fortnite, concentrandosi sui preparativi che daranno il benvenuto alla nuova season. A tal proposito si è parlato di un grande evento celebrativo per la fine della stagione 5, con tanto di fuochi artificiali a forma di Lama.

Dal momento che si tratta di semplici speculazioni, tuttavia, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli. Voi cosa vi aspettate dalla Stagione 6 di Fortnite?