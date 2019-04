Fortnite: Ninja abbandona il gioco per via dell'aggiornamento 8.20

L'aggiornamento 8.20 di Fortnite ha generato diverse polemiche nella community dei gamer e non solo. Ninja, uno degli streamer più noti al mondo e uno dei giocatori più assidui del Battle Royale, ha addirittura deciso di abbandonare il titolo di Epic Games, perlomeno momentaneamente.

Già qualche giorno fa Ninja si era scagliato contro alcune novità del nuovo update, principalmente per quanto riguarda il matchmaking, che per i giocatori di rango più alto si sta rivelando estremamente lento, con tempi di attesa veramente molto lunghi, e un conseguente calo degli spettatori nei video degli streamer, visto che diciamoci la verità, uno stream di una stanza semivuota non risulta particolarmente interessante.

In più, la meccanica per cui si riceve salute e shield ad ogni uccisione, sostanzialmente dà molto più vantaggio ai giocatori già forti rispetto agli altri, per cui i giocatori competitivi faticano a migliorarsi e quelli già forti finiscono per annoiarsi, rendendo la modalità competitiva di Fortnite molto meno interessante.

Tutte queste piccole decisioni di Epic hanno fatto alla fine sbottare lo streamer, che ha deciso per il momento di abbandonare il gioco come si può vedere dal "ragequit" mostrato nel video in calce alla news, e Ninja ha infatti negli ultimi tempi iniziato a postare video di Sekiro: Shadows Die Twice, concentrando così i suoi sforzi altrove.

Che ve ne pare della situazione? Anche a voi l'aggiornamento 8.20 di Fortnite non convince?