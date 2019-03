Fortnite, Ninja avverte Epic Games: lo stream sniping potrebbe segnarne la fine

Da molto tempo i maggiori content creator e giocatori professionisti di Fortnite stanno facendo i conti con una vera e propria piaga, che va sotto il nome di stream sniping. In sostanza, i furbetti che si rendono conto di trovarsi in partita con uno streamer, avviano la loro trasmissione su Twitch per seguire e anticipare tutte le loro mosse.

Avete presente quando i vostri amici tentano di sbirciare le vostre mani mentre prendete la mira per calciare un rigore a FIFA 19? È esattamente la stessa cosa, su una scala decisamente differente. Ebbene, i content creator non riescono più a tollerarlo. CouRage recentemente è riuscito ad identificare uno stream sniper e a farlo bannare, mentre Twitch lavora attivamente per combattere il fenomeno. Tyler "Ninja" Blevins, tuttavia, crede che anche Epic Games dovrebbe impegnarsi in tal senso, perché gli streamer sono molto importanti per il successo del gioco, come dimostra il fenomeno Apex Legends.

"I content creator rendono celebre un gioco, ragazzi. Prendete come esempio Apex Legends. È un titolo gratuito, EA ha pagato alcuni creatori per farli giocare ed è esploso. Ha ottenuto 90 milioni di giocatori in un mese... è fantastico!". Stando ad alcune voci, pare che anche lo stesso Ninja sia stato pagato 1 milioni di dollari!

Dopodiché, il ventisettenne del Michigan ha avvertito Epic Games che i content creator potrebbero abbandonare Fortnite e, di conseguenza, segnarne la fine, esattamente come successo ad H1Z1. "Lo stream sniping era così fuori controllo in H1Z1 che ho smesso di giocarci". Cosa ne pensate a riguardo? Anche voi siete dell'opinione che Epic dovrebbe impegnarsi maggiormente al riguardo?