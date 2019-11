Fortnite: Ninja sul caso Jarvis, i creatori di contenuti non dovrebbero mai essere bannati

Continua a tenere banco il caso Jarvis dei FaZe Clan: il giovanissimo pro player di Fortnite è stato bannato a vita da Epic Games dopo essere stato scoperto ad usare l'Aimbot su un suo account secondario, per puro divertimento e senza la volontà di barare nelle competizioni ufficiali.

Tyler Blevins (meglio conosciuto come Ninja) si era prodigato in difesa dell'amico e collega a inizio settimana, affermando che il ban a vita è forse eccessivo e che una punizione di sei mesi sarebbe stata più che sufficiente per far capire a Jarvis di aver commesso un errore.

Ninja è ora tornato sull'argomento dichiarando che i content creator non dovrebbero mai essere bannati da un gioco: "c'è una differenza enorme tra un creatore di contenuti con milioni di follower e guadagni milionari e un ragazzino str***o con zero seguaci che non genera neanche un dollaro di ricavi. Bannando quest'ultimo, a lui non succede nulla, mentre un ban a personalità come Jarvis rischia seriamente di stroncare la carriera e la vita di un giovane ragazzo. Ricordiamoci sempre che, nonostante tutto, questo è il suo lavoro."

Tyler non le manda a dire e sembra avere le idee molto chiare riguardo il ruolo dei content creator nel successo di giochi come Fortnite.