Fortnite: Ninja celebra il successo ripercorrendo il suo primo anno su Fortnite

Il percorso di Tyler "Ninja" Blevins nell'ultimo anno è di quelli che accadono forse una volta ogni morte di Papa. Lo streamer è passato da esser ex professionista di Halo a esser il volto per eccellenza di Twitch e una star indiscussa di Fortnite.

Di recente, Ninja si è preso il tempo per riflettere (ovviamente a favore di camera) sul suo viaggio e ha persino riguardato il suo primo match in Fortnite. Il video mostra ovviamente quanto Ninja sia migliorato nell'ultimo anno ma anche le enormi modifiche apportate a Fortnite. Ninja è quasi stordito quando guarda la mappa originale di Fortnite, che aveva solo una manciata di punti di interesse.

Rimane quasi senza parole mentre osserva il se stesso del passato atterrare a Greasy Grove e fare qualche uccisione.

Ninja, inoltre, si scusa per il linguaggio usato per tutto il video, dal momento che "non era nemmeno vicino ad essere adatto al pubblico composto da famiglie e ragazzini". "Il mio streaming era ... non era nemmeno vicino a quello che è oggi", ha detto Ninja. "Mi fa impazzire".

Curioso, inoltre, notare come le meccaniche di costruzione non erano quasi nemmeno prese in considerazione dai giocatori. Il video, insomma, appare interessante anche per analizzare il percorso di crescita e cambiamento dell'opera targata Epic Games.