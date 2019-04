Fortnite, Ninja critica ancora Epic: 'non capisco cosa stiano facendo'

Streamer e giocatori professionisti, come vi avevamo raccontato, non sono affatto contenti del nuovo aggiornamento rilasciato da Epic Games per il suo battle royale.

Tra i tanti, spicca ovviamente Ninja che a Fortnite deve tutta la sua fortuna. In un recentissimo scambio di tweet, lo streamer esprime tutte le sue perplessità riguardo alla direzione intrapresa dallo sviluppatore.

A suo dire, infatti, non si capisce dove Epic voglia andare a parare. "Tutto questo in qualche modo dovrà ripagare alla fine", ha scritto, "perché, se questo non porta in qualche modo beneficio a Epic, allora non so cosa stiano facendo".

Il tweet di Ninja è stato ripreso da Ali 'Myth' Kabbani, del Team SoloMid, che ha sostanzialmente criticato il post polemico di Blevins, chiedendogli se avesse già cambiato idea rispetto a quel che aveva dichiarato in precedenza.

"Questo tweet mi infastidisce", ha risposto piccato Ninja. "Si tratta principalmente di come stanno lavorando. Hanno permesso la risoluzione stretchata all'ultima Secret Skirmish, poi l'hanno modificata una settimana dopo il debutto dell'Arena? Mi stavo esercitando e ora è tutto tempo che ho sprecato".

Per chi ancora non la conoscesse, la nuova Arena di Fortnite è il primo passo per creare un ambiente adeguato per il gaming competitivo ed è stato rilasciata con l'aggiornamento v8.20.

Non è chiaro se Epic Games, da sempre abituata a fare ciò che vuole, darà ascolto alla community e ai cambiamenti invocati da Ninja e colleghi. Intanto lo sviluppatore sta scaldando i motori per l'inizio della Coppa del Mondo e non pare intenzionato a fermarsi.