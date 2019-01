Fortnite: Ninja critica gli spettatori che guardano altri streamer

Tyler "Ninja" Blevins sembra provare un certo fastidio per chi “cerca” altre celebrità su Twitch. Nonostante rimanga popolarissimo, Ninja pare non esser più il numero uno su Twitch, almeno per numero di abbonati.

Al suo posto ci sono personaggi come Tfue e anche l'astro nascente Jarrod "Summit1G" Lazar hanno raggiunto e superato il picco di utenti abbonati su Twitch. Ninja sostiene di esser ancora il primo in assoluto ma ha ammesso di non gradire il fatto che molte persone siano più interessate a chi sarà il prossimo streamer a superare il record di abbonati che non a ciò che lui trasmette quotidianamente.

Questa reazione piccata è stata scatenata da un commento nella chat, Ninja ha dichiarato alzandosi e uscendo dall'inquadratura: "L'unica cosa che è frustrante è che quando sei lo streamer numero uno - e lo sono ancora...e sono in streaming a tempo pieno - tutti sono più interessati a cercare chi sarà il prossimo...e una cosa frustrante...".

Non è la prima volta che Ninja parla delle sue preoccupazioni di essere il miglior streamer di Twitch ma sino a questo momento non l'aveva mai fatto in diretta. Probabilmente la sua popolarità non è ancora in caduta libera, ma è normale che si verifichi una flessione quando si sta troppo tempo all'apice. La concorrenza è sempre più agguerrita. Ninja ha solo avuto la “fortuna” di esser arrivato prima di tutti gli altri e un po' di sana diversificazione non fa mai male.