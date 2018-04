Fortnite: Ninja ha dato consigli a Epic riguardo al futuro eSport del titolo

Il più popolare giocatore di Fortnite, nonché ex professionista della scena competitiva di Halo, Tyler "Ninja" Blevins, ha rivelato di aver parlato con gli sviluppatori di Epic Games riguardo al futuro esport di Fortnite.

Non è un segreto che lo sviluppo della parte competitiva di Fortnite sia qualcosa su cui Epic Games intende lavorare (e su cui probabilmente è già al lavoro), grazie anche al recente massiccio investimento da parte della controllante Tencent, come vedemmo qualche giorno fa.

Tuttavia, per ciò che concerne l'esport, il genere battle royale solleva molti dubbi soprattutto riguardo alla gestione della regia e all'offerta che i tornei possono dare ai potenziali spettatori. La chiave di volta, infatti, per gli esport è sempre e solo una: far presa sul pubblico.

I dubbi, oltre alla logistica per i cento giocatori che devono competere in un ipotetico torneo, riguarda proprio la gestione dello spettacolo per fare in modo che l'azione risulti sempre chiara e comprensibile per tutti.

Questo non è un problema per Fortnite, se considerato nella sua scena casual. Ricordiamo che Ninja non è un professionista, non compete in alcun torneo (tranne quello organizzato proprio da lui a Las Vegas) ma attira regolarmente decine di migliaia di spettatori sul suo canale.

In un ambiente competitivo, in cui i fan di sicuro vogliono vedere le giocate di diversi giocatori e squadre contemporaneamente, la regia può diventare decisamente più ardua. Ninja, parlando con i dirigenti di Epic ha dichiarato che la scena esport di Fortnite avrà successo solo se i tornei saranno profilati sul “solo mode” e non sulla “squad mode”, come accade in altri battle royale, PUBG su tutti. "Questo è il problema, le squadre non funzionano. Ho informato Epic. Penso che l'evento che ho ospitato a Las Vegas sia stata una prova. Ha funzionato bene, ci sono stati combattimenti per tutto il tempo, anche nell'early game".

Il problema che potrebbe affrontare Epic Games, o anche i team di esport, in un prossimo futuro è che diverse formazioni hanno già reclutato squadre di quattro giocatori per i loro roster dedicati. In molti, infatti, hanno previsto che questa sarebbe stata l'impostazione standard.



Se Epic ascolterà i consigli di Ninja, in teoria le formazioni professionistiche potrebbero sfruttare i giocatori singolarmente, “a rotazione” su diversi tornei. Non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la scena esport di Fortnite.