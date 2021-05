Fortnite: che fine ha fatto Ninja? Ecco cosa sta facendo il famoso streamer

Se Fortnite è divenuto uno dei videogiochi più popolari al mondo attualmente, parte del suo successo lo deve anche allo streamer e giocatore professionista Ninja, all'anagrafe Richard Tyler Blevins, il cui canale Twitch vanta la bellezza di oltre 16 milioni di follower.

L'ultimo anno è stato abbastanza particolare per il ragazzo americano 29enne (compirà 30 anni il prossimo 5 giugno) originario di Detroit, nel Michigan. Dopo la chiusura di Mixer, piattaforma streaming di Microsoft con la quale aveva stipulato un corposo contratto di esclusiva, Ninja pare aver ricevuto una penale di 30 milioni di dollari dal colosso di Redmond in seguito alla chiusura del sito. In seguito a questa sfortunata vicenda, che fine ha fatto Ninja?



Semplicemente il giovane ha continuato a fare ciò che gli riesce meglio: essere uno streamer di successo seguito da milioni di persone. Blevins è infatti ritornato su Twitch dopo la parentesi Mixer, siglando un nuovo contratto pluriennale con l'azienda di proprietà di Amazon. Dopo aver dominato le scene negli anni scorsi (pensiamo al picco di spettatori registrato da Ninja e Drake giocando a Fortnite) ed essere diventato l'uomo immagine di Fortnite, oggi la carriera di Ninja prosegue su altri binari, con lo streamer che sta da tempo cercando anche ruoli nel cinema e nella TV, senza dimenticare i contratti con le aziende di moda come Adidas, che ha lanciato le scarpe di Ninja vendendo milioni di sneakers.

Tuttavia, negli ultimi tempi Ninja si è concentrato di meno su Fortnite, dando priorità ad altri contenuti. Di recente è tornato ad occuparsi del Battle Royale di Epic Games, dove ha rivelato una clamorosa curiosità: in passato Ninja ha guadagnato 5 milioni di dollari in un mese grazie all'opzione "supporta un creatore" presente in Fortnite. Poco ma sicuro, Blevins continuerà ad essere uno degli streamer più seguiti al mondo anche nel prossimo futuro.