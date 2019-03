Fortnite: Ninja e iKON hanno presentato la nuova modalità Detonazione

Durante l'atteso evento di Fortnite "Level Up with Ninja X iKON" che si è svolto nella giornata di ieri a New York City, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di giocare contro il celebre streamer Ninja e i membri della band K-Pop iKON.

Il gruppo sudcoreano si è recato negli Stati Uniti d'America per la prima volta in assoluto ed è stato omaggiato con la skin iKONIC, ora disponibile per tutti gli acquirenti dei terminali della serie Samsung Galaxy S10. Ninja, dal canto suo, si è cimentato per la prima volta con Fortnite Mobile, versione del gioco alla quale era dedicato l'intero evento.

Per l'occasione, è stata mostrata la nuova modalità Detonazione: Attacco vs. Difesa, che si svolge su un'isola interamente costruita a tale scopo. Le regole sono piuttosto semplici: gli attaccanti sono chiamati a distruggere due differenti obiettivi situati sulla mappa, mentre i difensori devono resistere ai loro assalti per un tempo complessivo si 10 minuti. Questa modalità è stata creata appositamente per l'occasione, ma non è escluso che possa debuttare prossimamente in un evento a tempo limitato.

Nel video allegato in cima a questa notizia potete rivivere i momenti salienti del Level Up with Ninja X iKON e dare un'occhiata alla modalità Detonazione. Cogliamo l'occasione per segnalarvi che sono emerse in rete le statistiche della Pistola Flintlock, che verrà aggiunta prossimamente all'arsenale della Battaglia Reale.