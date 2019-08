Fortnite: Ninja insultato in diretta su Mixer da uno spettatore

Quanto accaduto durante la primissima diretta di Tyler "Ninja" Blevins su Mixer, la piattaforma targata Microsoft che ha strappato l'influencer a Twitch, sta facendo il giro del web.

La diretta inaugurale di Ninja su Mixer, ovvero il Friday Fortnite trasmesso dal Lollapalooza music festival a Chicago, vantava diversi spettatori presenti sul posto. Alcune di queste persone, però, hanno approfittato dell'occasione per insultare lo streamer dandogli del "venduto". Altri gli hanno invece chiesto quanto avesse guadagnato dall'accordo con Microsoft e come fosse andata la World Cup, evento al quale Ninja non è riuscito a qualificarsi. Non è poi mancato il classico simpaticone che ha urlato "Tfue è più forte!". Sembra quindi che, nonostante i numeri di tutto rispetto, il debutto di Ninja su Mixer non sia andato benissimo. Vi ricordiamo infatti che gli spettatori della diretta sono stati più di quelli che solitamente guardavano lo streamer su Twitch.

In attesa di scoprire come si evolverà il canale Mixer di Ninja, vi ricordiamo che le ultime scoperte dei dataminer di Fortnite Battaglia Reale parlano della futura trasformazione dell'area di Neoinclinato in un villaggio in stile Far West.