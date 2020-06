Fortnite: Ninja si lamenta con Epic, vuole la Stagione 3 e più varietà

Ninja continua a mostrare la sua insofferenza nei confronti di Fortnite Battle Royale, recentemente il celebre streamer si è scagliato ancora una volta contro Epic Games, ribadendo di essere stufo della mancanza di novità nel gioco.

"Voglio la nuova stagione di Fortnite ora, serve più varietà. Abbiamo giocato per tantissimo tempo con questa roba e non abbiamo visto neanche una nuova arma, la verità è che Epic ha allungato le stagioni di Fortnite ma ha dimezzato i contenuti!", queste le parole di Ninja che evidenziano effettivamente un problema, ovvero l'eccessiva durata della Stagione 2, con contenuti pubblicati a cadenza più distanziata rispetto al solito.

La Stagione 2 di Fortnite è stata particolarmente sfortunata ed è stata più volte allungata inizialmente per problemi legati allo Smart Working e ora per la difficile situazione che si sta vivendo negli Stati Uniti. La Stagione 3 partirà il 17 giugno mentre l'Evento Il Dispositivo è fissato per il 15 giugno, ben oltre i termini inizialmente annunciati, con la Season 3 che avrebbe dovuto prendere il via prima il 26 maggio, poi il 4 giugno, successivamente l'11 giugno e ora il 17 giugno.

Lo sapevate? Recentemente anche Tfue si è scagliato contro Fortnite definendo il Battle Royale di Epic un gioco per bambini.