Fortnite, Ninja si lamenta dello stato del gioco: 'Non parteciperò più al competitivo'

Oltre alle diatribe legali con Pokimane e altri streamer, il celebre Tyler "Ninja" Blevins in queste ore ha rilasciato in streaming alcune dichiarazioni pungenti su Fortnite, il battle royale di casa Epic Games che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Secondo lui, dato lo stato del titolo, ormai non ha più senso giocare competitivo.

In una clip ripresa dall’account NAE Comp Report su Twitter, Ninja spiega chiaramente e senza giri di parole che “non giocherà più a Fortnite a livello competitivo”. Assente dalla scena esport di Fortnite ancora dalla Season 1 del Capitolo 2, Ninja ha spiegato domenica scorsa che questo suo distacco crescente è dovuto dalla mancanza di professionalità nella community: “Non sono mai contenti. Non sono affatto professionisti. Lo mostrano in streaming, si lamentano”.

Egli ha poi aggiunto che nessuno degli “OG” (ovvero dei content creator originali diventati famosi grazie a Fortnite) crea contenuti e gioca al battle royale a livello competitivo a causa del lag e dell’esperienza sempre più casual del titolo.

A condividere ulteriori commenti sono stati proprio dei giocatori professionisti su Twitter, come G2 LeTsHe e FaZe Cented, dove quest’ultimo in particolare ha scritto: “Come non dovrei sfruttare queste piattaforme per lamentarmi quando l’SMG è all’interno del gioco da due mesi. Non si tratta dell’età della community, ma dello stato indecente della scena competitiva, rimasto invariato per così tanto tempo”. Insomma, non manca una certa frustrazione tra i pro di Fortnite, ma servirà a cambiare qualcosa in positivo? Conoscendo l’influenza di Ninja, le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.

Nel frattempo, su Fortnite sta arrivando l'update 19.30.