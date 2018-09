Fortnite: Ninja ha lanciato il proprio merchandise ufficiale con uno store dedicato

Dopo averlo annunciato, qualche settimana fa, Tyler "Ninja" Blevins (per quei pochissimi che ancora non lo conoscono, il più popolare streamer di Fortnite al mondo in questo momento) ha finalmente lanciato il proprio merchandise, ovviamente venduto nel proprio negozio online.

La linea di abbigliamento Team Ninja (da non confondere con la software house di Dead or Alive) consiste attualmente in diverse t-shirt, poster e felpe con cappuccio brandizzate con l'iconico stilema dello streamer.

La vendita del proprio merchandise è un metodo comune per i creatori di contenuti esport per generare entrate aggiuntive. Tuttavia, è molto meno comune che gli streamer addirittura inaugurino un sito Web e un marchio dedicati.

La popolarità (e sicuramente i guadagni) di Mr. Blevins sicuramente hanno reso molto facile raggiungere questo traguardo inedito per un “semplice” streamer.

Per tutto il 2018, peraltro, Ninja ha lavorato sodo per esportare il proprio marchio e trasformarlo in un nome familiare per giocatori e spettatori. Tra le altre cose il ragazzo può vantare accordi di sponsorizzazione con Uber Eats, Red Bull, Samsung e PSD Underwear. Le sue apparizioni negli ultimi mesi includono il festival musicale Lollapalooza e un incontro in un pre-partita dei Detroit Lions. Senza contare l'"amicizia" con personaggi vari, come Drake.

Durante questo periodo, ha mantenuto attivo uno dei canali più popolari su Twitch, accumulando oltre 187 milioni di ore visualizzate fino ad oggi.