Fortnite: Ninja lascia Twitch! Lo streamer più famoso del mondo passa a Mixer

Dopo aver provocato non poche polemiche con il nuovo libro di Ninja, Tyler Blevins si prepara a scrivere una nuova pagina della sua sfolgorante carriera professionale di streamer di Fortnite Battaglia Reale (ma non solo) decidendo di lasciare Twitch per passare a Mixer.

Nel dare questo importante annuncio, la personalità di Fortnite pubblica un video messaggio sui suoi canali social per confermare la fine delle trasmissioni su Twitch e l'inizio di quello che lo stesso ventottenne di Detroit definisce come "un nuovo capitolo della mia carriera".

Accogliendo Ninja, la piattaforma di streaming videoludico acquisita da Microsoft nel 2016 per una cifra non meglio precisata (proprio come nel caso dell'accordo siglato con Blevins) si assicura un patrimonio potenziale di visualizzazioni giornaliere nell'ordine delle milioni di unità, con conseguente ritorno di popolarità per tutti gli altri canali e produttori di contenuti del servizio strettamente connesso a Xbox One e PC Windows 10 (ma aperto anche agli streamer delle altre console).

Lo stesso Ninja è stato tra gli assoluti protagonisti dell'evento newyorkese di Fortnite World Cup 2019: pur senza essere riuscito a qualificarsi alle Finali, lo streamer statunitense ha presenziato al torneo aprendo il concerto del DJ Marshmello e commentando a caldo le principali sfide Solo e Duo. Chi vorrà seguire online le prodezze dell'esploratore dell'isola di Fortnite dall'acconciatura più estrosa, quindi, d'ora in avanti potrà farlo solo ed esclusivamente collegandosi al suo nuovo canale Mixer.con/Ninja.