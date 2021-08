Fortnite: il ninja Naruto debutterà nel prossimo Pass Battaglia?

Il leaker Shiina ha recentemente svelato l'arrivo di skin di Dragon Ball e The Last of Us in Fortnite, ma a quanto pare tra i protagonisti del prossimo Battle Pass ci sarebbe anche un altro personaggio molto amato, ovvero il ninja Naruto, protagonista dell'omonima serie manga/anime di enorme successo.

L'elenco delle skin trapelate da un documento interno include Goku, il Capitano Price di Call of Duty, Joel di The Last of Us, Snake di Metal Gear Solid, Lady Dimitrescu di Resident Evil Village e persino riferimenti a FIFA, Breaking Bad e personaggi Nintendo. Non è chiaro però di quale di questi franchise Epic possieda effettivamente i diritti di utilizzo.

Tra i nomi compare anche quello di Naruto Uzumaki, il ninja del Villaggio della Foglia che secondo quanto riferito da leaker dovrebbe fare la sua comparsa nel prossimo Pass della Battaglia, con Epic Games che avrebbe ottenuto i diritti di sfruttamento del personaggio da usare in Fortnite, come confermato anche dai curatori del Reddit r/FortniteLeaks.

Ci sono quindi buone probabilità che Naruto possa fare la sua comparsa nel primo Pass Battaglia della Stagione 8 di Fortnite Capitolo 2, al via durante il mese di settembre. Restando in tema skin, sembra che altri lottatori di Street Fighter siano in arrivo in Fortnite.