Fortnite: Ninja non ha intenzione di tornare a competere

Sono in molti a chiedersi che fine ha fatto Ninja? Il celebre streamer è scomparso dai radar negli ultimi mesi pur continuando a trasmettere su Twitch, tuttavia il suo nome non è più legato (solamente) a Fortnite.

Durante una diretta su Twitch, Tyler è stato molto chiaro in merito dichiarando come non abbia intenzione di tornare a giocare a Fortnite a livelli competitivi e allo stato attuale nemmeno a tornare nella cerchia dei top streamer del Battle Royale di Epic Games.

Anche se potrebbero esserci motivi validi per tornare a competere in Fortnite, Tyler ha preferito e continua a preferire altri giochi e sopratutto non ha più alcun interesse a partecipare alle competizioni eSportive dopo aver passato anni a competere ad alti livelli in Halo e altri sparatutto.

Fortnite resta comunque una fonte di guadagno importante per lo streamer: Ninja ha guadagnato 5 milioni di dollari in un mese grazie all'opzione Supporta un Creatore. Dopo essere diventato quasi la mascotte del gioco, Tyler ha preferito allontanarsi dal titolo Epic per esplorare altre strade, nel corso del tempo Ninja ha lanciato una linea di scarpe in collaborazione con Adidas e ha firmato un contratto con una agenzia di talenti con l'obiettivo di espandersi nel mondo del cinema e delle serie TV.