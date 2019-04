Fortnite: Ninja ha paura che il gioco Epic possa fare la fine di H1Z1

L'aggiornamento 8.30 di Fortnite non ha convinto Ninja (e a quanto pare neanche altri Pro Player), il celebre streamer si è scagliato nuovamente contro Epic Games, dichiarandosi preoccupato per lo stato di salute del Battle Royale.

Secondo Ninja "Fortnite ha tanto problemi che Epic non sta risolvendo con gli aggiornamenti, ho paura che il gioco abbia imboccato la strada intrapresa da H1Z1 e che hanno portato alla morte del gioco." Il riferimento al titolo di Daybreak è legato alla notevole quantità di bug che da sempre hanno caratterizzato la produzione e che secondo molti hanno influito sul successo a lungo termine di H1Z1, nonostante un discreto boom di popolarità iniziale.

Ninja ha abbandonato Fortnite dopo la pubblicazione della patch 8.20 e lo streamer non ha cambiato idea anche con l'aggiornamento 8.30 e con l'imminente partenza della Fortnite World Cup 2019, tanto che negli ultimi giorni sul suo canale si è dedicato ad altri giochi come Sekiro Shadow Die Twice di From Software.

Le parole di Ninja risultano però forse troppo forti, Fortnite è certamente afflitto da varie problematiche ma sembra ben lontano dall'aver imboccato il viale del tramonto, considerando anche le decine di milioni di giocatori attivi mensilmente sul Battle Royale di Epic Games.