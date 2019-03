Fortnite: Ninja perde la testa a Parco Pacifico e promette di non tornarci!

Gli assidui frequentatori della pagina Twitch di Ninja sanno che lo streamer e giocatore di Fortnite più famoso del mondo non ama particolarmente Parco Pacifico e non la visita da diversi mesi, da prima dell'inizio della Stagione 7 a tema invernale.

L'altro giorno, però, la star di Fortnite Battaglia Reale ha provato a scendere a compromessi con il suo (smisurato) ego effettuando, dopo mesi di assenza dal quel quadrante dell'isola, uno schieramento tra i vicoli di Pleasant Park. E l'accoglienza ricevuta, come potevamo facilmente intuire, non è stata delle più piacevoli.

"Odio Parco Pacifico più di ogni altra cosa!", ha infatti esclamato Ninja dopo aver assistito all'abbattimento del proprio alter-ego tramite un colpo alla testa ben assestato da parte di uno dei tanti giocatori appostati in zona.

"Questo è il peggior posto in cui è possibile atterrare ragazzi", ha poi proseguito lo streamer sfogando la sua frustrazione sulle strutture architettoniche che dominano il quadrante dell'isola di Parco Pacifico, non prima però di aggiungere che "non è altro che un f***o ammasso di edifici. Vieni colpito da ogni casa e da ogni direzione perchè è un dannato cubo di case in cui tutti hanno a disposizione un angolo ottimale da cui centrarti".

Al netto delle eccentriche e volutamente esagerate reazioni di uno streamer affermato e popolare come Ninja, in effetti l'area di Parco Pacifico è uno dei settori più criticati dall'utenza di Fortnite per la grande densità di edifici e per l'incredibile quantità di casse presenti all'interno delle strutture architettoniche che la compongono, ma anche per via dell'impossibilità, da parte degli esploratori dell'isola di Fortnite Battaglia Reale, di utilizzare le funzioni di costruzione in quel particolare quadrante della mappa.