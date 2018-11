Fortnite: Ninja ha il potere di far bannare i giocatori? Arriva la smentita di Epic

Nei giorni scorsi numerosi giocatori di Fortnite hanno fatto scoppiare una polemica su Reddit, accusando Ninja di aver richiesto il ban di molti utenti che a suo dire giocavano in maniera scorretta. In realtà le cose non stanno esattamente così...

Secondo quanto riportato dai giocatori, Ninja avrebbe segnalato molti utenti accusandoli di aver giocato scorrettamente, per tutta risposta sarebbero arrivati decine di ban da parte di Epic.

Ma può Ninja influenzare le scelte del publisher in questo senso? In realtà no, un portavoce di Epic Games ha infatti dichiarato che Ninja è certamente una figura chiave dell'universo di Fortnite ma non ha alcuna autorità nelle decisioni della compagnia non essendo un dipendente dell'azienda, in particolar modo per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari nei confronti dei cheater (o presunti tali).

Ninja al momento non ha risposto alla dichiarazione di Epic Games ed è probabile che non lo farà neanche nelle prossime ore, per non alimentare ulteriormente la polemica.