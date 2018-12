Fortnite: Ninja è il primo al mondo a raggiungere le 5.000 vittorie

Tyler "Ninja" Blevins ha infranto il record delle 5.000 vittorie in Fortnite: Battle Royale. Il ragazzo è il primo giocatore in assoluto a raggiungere questo traguardo.

Secondo Fortnite Tracker, Ninja detiene il record per il numero di uccisioni totali: oltre 97.400 spalmate su circa 13.500 partite. Ne ha vinte il 37%.

Al di là dei numeri e delle vittorie, Ninja è – volenti o nolenti – il volto di Fortnite e della categoria degli “streamer” in generale. Negli States è una celebrità: è uno degli Under 30 più influenti secondo Forbes, apre i match della NFL, è stato al Tonight Show, ha giocato con Ellen DeGeneres, farà il conto alla rovescia a capodanno a Times Square e ha superato i 600.000 spettatori sul suo canale Twitch quando ha giocato con Drake.

Trasmettendo sul suo canale per diverse ore quasi ogni giorno, il ragazzo può vantare il più alto numero di follower e una media di quasi 71.000 spettatori attivi in ogni stream degli ultimi sei mesi.

Nonostante i suoi incredibili record, Ninja non riesce a esser competitivo quando si tratta di partecipare ai tornei. Il ragazzo, ad esempio, non è riuscito a qualificarsi per le Grand Finals del Winter Royale fermandosi in semifinale. È stato deboluccio anche durante le Fall Skirmish. Ovviamente, per esser davvero competitivi ad alti livelli non basta essere un bravo streamer o macinare record inarrivabili per la maggior parte dei giocatori.

Il traguardo delle 5.000 vittorie, insomma, è solo un altro record da mettere in bacheca per Ninja. È pur sempre qualcosa in più.