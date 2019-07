Fortnite: Ninja racconta i motivi che l'hanno allontanato dallo stream

Dopo l'uscita di Fortnite, Ninja è diventato rapidamente una delle figure più riconoscibili sulla piattaforma Twitch, attirando regolarmente decine di migliaia di spettatori, appassionati e VIP come Drake.

A luglio, Ninja si è recato a Los Angeles per partecipare al Social Summit della NFL e ha scelto di non streammare. Si è preso del tempo, spiegando il suo ragionamento in occasione dei suo ritorno allo streaming attivo.

Ninja ha rivelato che sarebbe stato anche in grado di utilizzare gli studi Red Bull californiani per lo streaming, ma ha scelto di non farlo perché non ne aveva voglia.

Ninja ha dichiarato: “Mi è sempre mancato lo streaming. Mi mancava il gioco, adoro giocare, giocare è la mia vita.” "Mi sono ritrovato qualche giorno in giro a non fare nulla, ma mi sembrava quasi meglio di streammare - non posso assolutamente dire che fare streaming sia una forzatura per me - ma i miei ultimi stream prima di partire sono stati assolutamente tossici, la chat era tossica”.

Ninja ha continuato a spiegare come questo tipo di cose possono far male alla salute, e ha avuto bisogno di prendersi un po 'di tempo per riprendersi.

L'ex professionista di Halo ha spiegato: "So che non bisogna lasciarsi prendere dagli hater. È una di quelle cose che, quando succede per mesi...quelle sono le cose che ti logorano e ti fanno a pezzi...dopo otto mesi avevo bisogno di una pausa. Ho trascorso ogni giorno con mia moglie, ho visto i miei amici più cari in California e ho incontrato un sacco di nuove persone."

Mentre molti possono vedere lo stream come il lavoro dei sogni, essere sotto i riflettori e di fronte a un pubblico tutto il giorno, ogni giorno, non è pre nulla semplice e può portare ad accumulare una quantità di stress incredibile.

Per Ninja, lo stress di essere una delle più grandi star di Twitch stava chiaramente iniziando a pesare e per questo si è preso qualche giorno per star lontano dalla sua fonte di guadagno.