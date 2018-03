Fortnite: Ninja e il rapper Drake giocano assieme e Twitch esplode, in 550.000 connessi

Dopo molte speculazioni sulla passione del rapperper Fortnite e la sua ammirazione per, l'incontro tra i due è finalmente avvenuto. E Twitch è letteralmente esploso. I due hanno settato un nuovo record, conal canale di Ninja

Dopo diversi tentativi, Ninja e Drake sono riusciti a far squadra e si sono comportati alla grande, comunicando attraverso Discord. Purtroppo, la prima partita si è conclusa con il duo che si è piazzato al terzo posto. Non male, ma si poteva fare di più. In un baleno "Ninja" è diventato immediatamente trend topic su Twitter negli Stati Uniti, e il numero di spettatori è salito a oltre 400.000.

Drake ha twittato un link in cui annunciava la sua live con Ninja e si è scatenato l'inferno. Il conteggio degli spettatori è salito a oltre 500.000 mentre il duo giocava la seconda partita. Gli spettatori sono velocemente saliti a oltre 550.000 quando Ninja è riuscito a portare Drake al successo in duo.

Avendo accumulato oltre 169.000 subscriber, l'ex professionista di Halo continua a stabilire record su record ed è diventato davvero un nome familiare anche al di fuori dello streaming.

Persino Juju Smith-Schuster, ricevitore dei Pittsburgh Steelers lo ha contattato sempre su Twitter, proponendogli di far squarda. Ninja, dal canto suo gli ha risposto con una GIF di Lebron e subito è scattata un'altra speculazione: una squadra di Fortnite con Ninja, Juju e la superstar NBA Lebron James. Una formazione epica che possiamo solo sognarci. Se, infine, aggiungiamo il carico da novante, ovvero che Drake è amico di Lebron, il quarto componente del team è trovato. Se mai dovesse realizzarsi una cosa del genere, probabilmente sarebbe l'evento più visto del pianeta. Con grande soddisfazione per le tasche di Ninja, ovviamente.