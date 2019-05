Fortnite: Ninja e Reverse2K scoprono un bug della Bomba Ombra con una nuova meccanica

Lo streamer Ninja (insieme a Reverse 2K) sembra aver scoperto un exploit relativo alla Bomba Ombra (Shadow Bomb) di Fortnite: giocando in diretta Ninja ha notato che l'effetto esplosivo dell'ordigno gli permetteva di raggiungere punti altrimenti inarrivabili...

Utilizzando questo exploit, i due streamer sono riusciti a restare invisibili per quasi due minuti anzichè per pochi secondi come normalmente dovrebbe accadere. Una volta scoperto questo glitch, Ninja ha subito contattato Epic Games per risolvere il bug, che trasforma i giocatori "in fantasmi assassini", risultando di fatto troppo potente e sbilanciata.

Non è la prima volta che streamer e pro player lamentano problemi con la Bomba Ombra di Fortnite, al momento però Epic non ha ancora apportato migliorie al bilanciamento di quest'arma. Nel weekend appena trascorso inoltre la community ha trovato anche un bug relativo alle hitbox, anche questo già segnalato agli sviluppatori e probabilmente in via di correzione con uno dei prossimi update di Fortnite.



Sempre a proposito di streamer, sapevate che personalità di successo come Ninja e DrLupo arrivano a gudagnare fino a 50.000 dollari l'ora?