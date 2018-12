Fortnite: Ninja risponde a chi lo accusa di fare 'troppi soldi'

Durante uno stream recente, Tyler “Ninja” Blevins, ha risposto a un fan che ha cancellato la proria sottoscrizione al suo canale con la motivazione che lo streamer non avesse bisogno di ulteriori soldi.

Ninja è, ormai lo sapete, uno dei più popolari streamer su Twitch e spesso attira oltre 100.000 spettatori nei suoi stream di Fortnite. Di recente, Ninja ha presentato una nuova sala streaming all'avanguardia, che ha però contribuito ad alimentare il malcontento di molti fan che credono sia solo un'ostentazione di ricchezza di cui non c'è bisogno.

Ninja, ovviamente, ha risposto agli spettatori che non è assolutamente così. “Le persone hanno una percezione sbagliata del denaro a questo mondo”. L'utente della chat di Twitch non si è fatto attendere: "Voglio dire ... quando hai un ufficio, una casa e una moglie come la tua ... non hai davvero bisogno di altri soldi."

Ninja ha replicato: "C'è gente che si disiscrive dal mio canale perché "faccio troppi soldi", ok, quindi non si tratta di godere di contenuti o di far parte di una community che ho costruito negli ultimi otto anni", ha detto lo streamer al pubblico. "Una delle cose che sento dire spesso è: Ninja non ha bisogno di altri soldi", ha continuato. "Non so se la gente immagina come io li stia spendendo, tipo dare un futuro alla mia famiglia."

Lo streamer continua chiedendosi da dove sia venuta l'idea che le persone non possono iscriversi al canale perché ha già molti abbonati: "la gente smetterà di comprare album di Drake o non ascolterà la sua musica perché anche lui fa un mucchio di soldi?"

Ninja è senza dubbio uno degli streamer più pagati di sempre, quindi l'odio e l'invidia per il suo successo e per quello che fa esisteranno sempre. Però, come insegnano i saggi, invece di farsi venire un travaso di bile, oppure creare polemiche sterili, basta semplicemente cambiare canale.