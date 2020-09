Fortnite: Ninja ha ritrovato l'entusiasmo di un tempo grazie a SypherPK

Non è un mistero che negli ultimi mesi la carriera di Ninja stia vivendo di alti e bassi: dopo la chiusura di Mixer, Tyler ha vagato per qualche mese senza meta salvo poi firmare nuovamente con Twitch, in esclusiva. Le trasmissioni però non sono riprese con la regolarità sperata dai suoi follower...

Ninja non è stato capace di garantire costanza negli streaming, i quali sono andati in onda anche a distanza di settimane l'uno dall'altro, un ritmo non certo elevato per un top streamer che in passato ha trasmesso quotidianamente anche per oltre otto ore al giorno.

Dopo aver provato a giocare a COD Warzone, Ninja è tornato su Fortnite spinto da SypherPK, che ha voluto ringraziare su Twitter: "Mi sento pieno di energia, sono ringiovanito e tutto grazie a SypherPK che mi ha chiesto casualmente di passare su Fortnite e oggi mi sono divertito come non succedeva da tempo. Ho avuto un brutto periodo ultimamente e sentivo come una nuvola di negatività interno a me, adesso invece mi sento in forma."

Ninja sembra essere nuovamente affamato, chissà che lo streamer non riesca a tornare ai fasti del 2018, quando dominava la scena grazie alla sua incredibile popolarità ottenuta proprio giocando a Fortnite.